Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Мужчина открыл стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 11 человек, а затем - был застрелен полицией, сообщает в субботу местное телевидение.
Ещё шесть человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.
Данные о стрелке и о его мотивах пока не приводятся.
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