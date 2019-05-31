Этот контент был опубликован 1 июня 2019 г. 1:27

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Мужчина открыл стрельбу в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), убил 11 человек, а затем - был застрелен полицией, сообщает в субботу местное телевидение.

Ещё шесть человек, включая одного сотрудника полиции, получили ранения.

Данные о стрелке и о его мотивах пока не приводятся.

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