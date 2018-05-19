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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 16:47 19.05.2018 - 16:47

Берлин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Неизвестный открыл стрельбу в германском городе Фехинген (федеральная земля Саар) на западе страны, застрелив насмерть двух человек, сообщает в субботу издание "Шпигель" со ссылкой на местную полицию.

Еще несколько человек получили серьезные ранения.

По данным издания, двое погибших и нападавший являются членами одной семьи. Преступник был задержан сотрудниками полиции, однако его мотив пока неизвестен.

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