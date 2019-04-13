Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 16:39

Лондон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Неизвестный открыл огонь в районе, где находится посольство Украины, сообщает в субботу сайт издания Express.

По данным издания, инцидент произошел близ дороги Холланд-парк в столичном районе Кенсингтон. Обе стороны дороги в настоящий момент оцеплены, на месте происшествия находятся вооруженные стражи порядка.

По словам одного из очевидцев, неизвестный открыл огонь из автомобиля, проезжая по дороге Холланд-парк. Другие свидетели произошедшего заявляют, что услышали около 10 выстрелов.

Между тем, британская газета The Telegraph сообщает, что в машину посла Украины врезался автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал.

Водитель машины, врезавшейся в автомобиль посла, был задержан полицией, отмечает издание. Информации о его имени и гражданстве пока нет.

1тэ ав

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