Лондон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Неизвестный открыл огонь в районе, где находится посольство Украины, сообщает в субботу сайт издания Express.
По данным издания, инцидент произошел близ дороги Холланд-парк в столичном районе Кенсингтон. Обе стороны дороги в настоящий момент оцеплены, на месте происшествия находятся вооруженные стражи порядка.
По словам одного из очевидцев, неизвестный открыл огонь из автомобиля, проезжая по дороге Холланд-парк. Другие свидетели произошедшего заявляют, что услышали около 10 выстрелов.
Между тем, британская газета The Telegraph сообщает, что в машину посла Украины врезался автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал.
Водитель машины, врезавшейся в автомобиль посла, был задержан полицией, отмечает издание. Информации о его имени и гражданстве пока нет.
1тэ ав