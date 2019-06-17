Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 22:54

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники полиции Канады задержали двух человек после стрельбы, произошедшей в Торонто во время масштабного праздника по случаю победы местной команды в баскетбольном чемпионате НБА, сообщает Associated Press.

В результате стрельбы два человека получили ранения. Церемонию пришлось ненадолго прервать, однако после задержания подозреваемых торжества продолжились.

На праздничном параде в Торонто присутствуют игроки команды Totonto Raptors, премьер Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто. Никто из них не был эвакуирован во время инцидента.

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