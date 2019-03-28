Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 5:15

Лангкави (Малайзия). 28 марта. ИНТЕРФАКС - Работа по строительству в Венесуэле завода по производству автоматов "Калашникова" и вертолетного сервисного центра продолжается по графику, сообщил "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Все в силе, работа ведется - и по сервисному вертолетному центру, и строительство завода Калашникова тоже ведется", - заявил В.Кладов на оборонной выставке Lima-2019 в Малайзии.

В феврале гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить в 2019 году. "У нас ещё не завершено строительство завода по производству "Калашникова". Но, я думаю, что до конца года мы его должны завершить", - сказал С.Чемезов журналистам.

Ранее посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что проект строительства завода концерна "Калашников" в Венесуэле реализован на 90%. "Не введено, но построено (предприятие), на 90 с чем-то процентов уже закончен проект", - сказал посол 30 января в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники.

Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

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