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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 18:50 13.06.2018 - 18:50

Мапуту. 13 июня. INTERFAX ENERGY - Нападения вооруженных банд на населенные пункты в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду привели к приостановке работ по строительству СПГ-терминала компании Anadarko Petroleum, сообщает Interfax Natural Gas Daily.

По словам информированных источников, Anadarko приостановила строительство терминала в городе Пальма и предписала всем иностранным работникам оставаться на территории предприятия. Ряд субподрядчиков при этом отказались выходить на работу из-за опасений за собственную безопасность.

"Мы очень серьезно относимся к любым возможным угрозам безопасности наших сотрудников и продолжаем внимательно отслеживать ситуацию в округе Пальма, - заявила в интервью Interfax Natural Gas Daily представитель Anadarko Хелен Уэллс. - Безопасность людей - наш главный приоритет, и по этой причине мы не обсуждаем подробности предпринимаемых мер".

Американское посольство в Мапуту, столице Мозамбика, обнародовало предупреждение для граждан США с призывом немедленно покинуть округ Пальма.

По словам главы консалтинговой компании Signal Risk Райана Каммингса, нападавшие отличаются высокой мобильностью и способны легко пересекать границу с Танзанией, из-за чего им не составляет труда скрываться от властей страны.

При этом эксперт отметил, что террористы редко угрожают объектам нефтегазовой инфраструктуры в Африке - обычно нападения на такие объекты связаны с преступными группами, ведущими незаконную деятельность в горнодобывающей сфере и торговлю драгоценными камнями, ценными породами дерева и слоновой костью.

Служба финансово-экономической информации

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