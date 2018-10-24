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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 17:38 24.10.2018 - 17:38

Лондон. 24 октября. INTERFAX ENERGY - Неопределенность позиции итальянского правительства в отношении Трансадриатического газопровода (TAP) затягивает возобновление строительства после летнего перерыва.

TAP AG ожидает от Рима подтверждения того, что строительство не будет заблокировано, заявил Interfax Natural Gas Daily представитель компании TAP AG.

Работы должны были начаться с 1 октября после четырехмесячного перерыва, связанного с пиком туристического сезона в Апулии.

"Нам необходимо подтвердить неофициальное подтверждение от министерства экономического развития (Италии - ИФ), чтобы быть уверенными, что строительные работы не будут прерываться после возобновления", - сказал представитель TAP AG.

В коалиционном правительстве Италии нет единства по этому вопросу: ранее выступавшая против газопровода партия "Лига" смягчила позицию, а движение "Пять звезд" продолжает искать обоснования для запрета его строительства.

"Не думаю, что будет неофициальное разрешение продолжать проект", - сообщил "Интерфаксу" координатор энергетической программы "Пяти звезд" Джанни Джиротто.

В таком случае TAP AG придется возобновить работу без каких-либо гарантий со стороны властей.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Служба энергетической информации

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