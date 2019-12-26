Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 17:51

Берлин. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Немецкий профсоюз Ufo готовит забастовку бортпроводников авиакомпании Lufthansa, она может пройти еще в этом году, сообщило в четверг агентство DPA.

В пятницу профсоюз планирует назвать точное время и дату акции.

По информации агентства, Ufo ранее сообщил членам профсоюза о том, что в ходе рождественских праздников были предприняты попытки провести очередные переговоры с руководством авиакомпании, но они провалились.

Последняя забастовка такого рода проводилась силами персонала дочерних компаний - Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland и SunExpress. Акция состоялась в ноябре, в ходе забастовки было отменено около 1500 рейсов, были затронуты интересы примерно 200 тысяч пассажиров.

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