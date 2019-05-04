Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 19:29

Париж. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В 25-й акции движения "желтых жилетов", по данным МВД Франции, в субботу в целом по стране участвовало 18,9 тыс. манифестантов, что является самой низкой "явкой" с начала протестов в ноябре 2018 года.

27 апреля число участников достигло 23,6 тысяч.

В Париже в трех различных манифестациях, прошедших в спокойной обстановке, участвовали около 1,5 тыс. человек. В минувшую субботу их было 2,6 тыс.

По данным СМИ, в регионах страны протестные мероприятия, несмотря на отдельные инциденты, в частности в Монпелье, также прошли относительно мирно.

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