Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) присоединился к пулу инвесторов компании "Нефтетранссервис" (НТС), входящей в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Соответствующее объявление было сделано в понедельник в присутствии президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

В июне генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи Путина с членами международного экспертного совета фонда заявил, что совместно с ведущими фондами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в НТС будет инвестировано $300 млн. "Вырученные средства позволят (компании - ИФ) расширить парк подвижного состава, насчитывающий (около - ИФ) 70 тыс. вагонов, и усилить позиции на рынке железнодорожной транспортной логистики", - отметил глава РФПИ.

Какие именно фонды вошли в пул инвесторов, при этом РФПИ в июне не уточнял.

В интервью "Коммерсанту" Дмитриев говорил, что речь идет о покупке Российским фондом прямых инвестиций и его партнерами "крупного миноритарного" пакета. В то же время, глава совета директоров "Нефтетранссервиса" Андрей Шаронов дал понять, что РФПИ с партнерами получат в НТС не более 25%. "Это неблокирующая (доля - ИФ)", - говорил он "Интерфаксу", хотя конкретную величину пакета называть не стал. "Пока эту информацию не раскрываем. Переговоры продолжаются. То есть сейчас подписывается меморандум о том, что такая сделка (состоится - ИФ), но конечные параметры ее досогласовываются", - отмечал топ-менеджер.

"Нефтетранссервис" занимается ж/д перевозками грузов, фокусируется на транспортировке нефти и нефтепродуктов, сыпучих грузов, а также в танк-контейнерах. В управлении - около 66,5 тыс. вагонов (включая более 37 тыс. полувагонов и свыше 29 тыс. нефтебензиновых цистерн), а также 35 локомотивов. Также в числе активов НТС - промывочно-пропарочные мощности в Саратовской области и Хабаровском крае, завод по ремонту подвижного состава в Самарской области, депо в Рязани. Компанию контролируют братья Вячеслав и Вадим Аминовы, Алексей Лихтенфельд. В 2013 году "Нефтетранссервис" планировал провести IPO на LSE, но тогда сделка не состоялась.

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