Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 8:09

Нью-Йорк. 27 января. ИНТЕРФАКС - Суверенный фонд королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры о покупке футбольного клуба британской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед", сообщила WSJ со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Сумма сделки, по данным издания, может составить около 340 млн британских фунтов стерлингов или примерно $445 млн.

PIF может купить клуб вместе с группой инвесторов во главе с британкой Амандой Стейвли, специализирующейся в том числе на привлечении инвестиций из арабских стран.

Сейчас владельцем "Ньюкасла" является британский бизнесмен Майк Эшли, купивший клуб в 2007 году. Однако на протяжении почти всех лет его владения "Ньюкаслом" появляются слухи о его продаже. Впервые о желании продать клуб бизнесмен заявил всего через год после его покупки, в 2008 году.

Арабские инвесторы не впервые проявляют интерес к клубам британской премьер-лиги. В 2008 году Abu Dhabi United Group for Development and Investment купила футбольный клуб "Манчестер Сити" у бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. Стоимость сделки оценивалась в 200 млн фунтов ($360 млн по курсу на тот момент) с учетом долга.

Владельцем Abu Dhabi United Group является шейх Мансур бен Зайд Аль Нахайян, член правящей семьи эмирата Абу-Даби.

"Ньюкасл Юнайтед" был основан в 1892 году в результате объединения двух клубов - "Ньюкасл Ист-Энд" и "Ньюкасл Вест-Энд".

"Ньюкасл Юнайтед" - четырехкратный победитель чемпионата Англии, 6-кратный обладатель Кубка Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.

В этом сезоне "Ньюкасл" находится на 14 месте из 20-ти.

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