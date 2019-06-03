Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 13:11

Дубай. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры суданской оппозиции объявили в понедельник о полном прекращении контактов с военными, которые руководят страной.

"Мы объявляем о прекращении всех политических контактов и переговоров с путчистским (военным) советом", - говорится в заявлении Альянса за свободу и перемены, который входит в оппозиционное движение.

Заявление , в котором также содержится призыв к "гражданскому неповиновению", прозвучало на фоне последних событий в суданской столице Хартуме, где утром в понедельник в центр города были введены силы спецназа, в задачу которым было поставлено разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Сообщается о погибших и пострадавших.

Акция предпринята после того, как правящие в стране военные назвали "угрозой национальной безопасности" протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

"Мы не применяли силу в отношении протестующих. Палатки находятся на местах, молодежь передвигается свободно", сообщил телеканалу Sky News Arabia представитель правящего военного совета Шамседдин Каббаши.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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