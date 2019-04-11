Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 11:33

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Армия Судана берет свой контроль дороги, перекрестки и мосты по всей стране, на фоне сообщений о скорой отставке суданского президента Омара аль-Башира, передает телеканал CNN со ссылкой на свидетелей в Хартуме.

При этом, по словам свидетелей, военные не мешают передвижениям демонстрантов, отмечающих предполагаемую отставку президента.

Ранее в четверг руководство армии страны предупредило граждан о "важном объявлении" и призвало следить за новостями. СМИ предполагают, что это может быть объявление о смещении О.аль-Башира. Ожидается, что в ближайшее время будет сформирован временный совет для управления страной.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководит Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он разыскивается Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!