Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Представители находящихся у власти в Судане военных объявили о намерении в воскресенье возобновить переговоры с лидерами акций протеста.
"Переходный военный совет объявляет о возобновлении переговоров с Альянсом за свободу и перемены в воскресенье. Они пройдут в президентском дворце", - отмечается в заявлении военных.
Переходный военный совет был сформирован ранее весной после отстранения от власти президента Судана Омара аль-Башира. Протестующие добиваются от военных передачи власти гражданскому правительству.
1во аг