Этот контент был опубликован 18 мая 2019 г. 15:42

Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Представители находящихся у власти в Судане военных объявили о намерении в воскресенье возобновить переговоры с лидерами акций протеста.

"Переходный военный совет объявляет о возобновлении переговоров с Альянсом за свободу и перемены в воскресенье. Они пройдут в президентском дворце", - отмечается в заявлении военных.

Переходный военный совет был сформирован ранее весной после отстранения от власти президента Судана Омара аль-Башира. Протестующие добиваются от военных передачи власти гражданскому правительству.

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