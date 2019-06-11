Дубай. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры гражданских активистов, протестующих в Судане, согласились прекратить кампанию неповиновения, начатую после подавления демонстраций, и возобновить переговоры с военным руководством Судана.
"Альянс за свободу и перемены (гражданская оппозиция Судана) согласился прекратить кампанию гражданского неповиновения с сегодняшнего дня", - заявил журналистам Махмуд Дрир, выступающий посредником между сторонами после визита в страну премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда на прошлой неделе.
По словам Дрира, обе стороны также согласились возобновить переговоры в ближайшее время о передаче власти гражданской администрации.
Отмечается, что лидеры протестного движения призывали людей "возобновить работу со среды".
"(Переходный военный совет - ИФ) в качестве жеста доброй воли согласился освободить всех политических заключенных", - отметил Дрир.
Лидеры протестующих начали общенациональную кампанию гражданского неповиновения в воскресенье после того, как 3 июня в результате разгона палаточного лагеря у зданий министерства обороны и генштаба суданской армии погибли десятки людей.
Тогда в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
Согласно заявлениям оппозиции, с тех пор в результате беспорядков погибли около 113 человек. Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.
Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к диалогу с оппозицией без ограничений. Однако оппозиция эти предложения отвергла, напомнив о гибели демонстрантов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али приехал в Судан, чтобы содействовать налаживанию диалога между правящими в стране военными и оппозицией.
1кю ар