Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 22:20

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала к мирному процессу перехода власти в Судане.

"Только надежный и всеобъемлющий политический процесс может удовлетворить чаяния суданского народа и привести к политическим и экономическим реформам, в которых нуждается страна", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

По ее мнению, взявший власть военный совет не способен справиться с такого рода задачами. Она считает, что этого можно достичь только путем быстрой передачи полномочий переходному гражданскому правительству.

"В этом процессе все должны проявлять спокойствие и максимальную сдержанность", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Как сообщалось, президент Судана Омар аль-Башир ушел в четверг со своего поста, а затем был арестован.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.

О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международного уголовного суда (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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