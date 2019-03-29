*** Не исключено, что депортация будет возможна сразу после вынесения приговора

Вашингтон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - В Минюсте США направили запрос в федеральный суд о депортации россиянки Марии Бутиной после вынесения ей приговора и выхода на свободу, сообщают американские СМИ со ссылкой на поступившие в суд документы.

Запрос поддержала и сторона защиты, причем М.Бутина согласилась на то, что после депортации ей в течение десяти лет будет запрещено возвращаться в США.

При этом, как отмечает CNN, данная инициатива не дает представления о том, когда именно произойдет депортация, так как это зависит от того, какой приговор ей будет вынесен.

"Вынесение приговора - прерогатива судьи. Но мы стараемся сделать так, чтобы все было готово для ее быстрого возвращения домой после того, как она отбудет то или иное наказание", - сказал адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

В опубликованных в открытом доступе материалах по вопросу о депортации М.Бутиной, отмечается, что за совершенные ею преступления по-прежнему грозит до пяти лет лишения свободы и/или штраф в $250 тыс. При этом, как сообщалось, она сотрудничала со следствием и потому может рассчитывать на мягкий приговор. Есть вероятность, что ее приговорят максимум к шести месяцам тюрьмы. Это позволит М.Бутиной сразу выйти на свободу, так как она уже провела под стражей более полугода. В таком случае депортацию можно будет провести сразу после вынесения приговора.

Р.Дрисколл ранее сообщал, что будет просить судью приговорить М.Бутину к тюремному сроку, не превышающему то время, которое она уже провела под стражей.

В прошлом году М.Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США.

На слушаниях она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

До этого М.Бутина не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ.

Приговор по делу М.Бутиной будет вынесен 26 апреля 2019 года.

1во бм

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