Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 2:33

*** Председатель комитета сомневается в разумности вызова в качестве свидетеля экс-президента Обамы

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Судебный комитет Сената проведет слушания о расследовании ФБР в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, но сомневается в разумности вызова для дачи показаний бывшего президента США Барака Обамы, заявил председатель комитета Линдси Грэм, которого цитирует издание Politico.

Грэм сообщил, что судебный комитет начнет проводить слушания, связанные с происхождением "российского расследования", известного как Crossfire Hurricane, в начале июня.

Он уточнил, что расследование будет охватывать дело экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.

Расследование также будет сосредоточено на том, "должен ли был Роберт Мюллер когда-либо быть назначен специальным прокурором", сказал Грэм.

Он добавил, что и Трамп, и Обама могут предстать перед его комитетом.

"Во всяком случае, это было бы здорово для телевидения", - отметил сенатор.

"Однако у меня есть большие сомнения относительно того, будет ли это разумно для страны", - добавил Грэм.

Ранее сенатор отклонил просьбу Трампа о вызове Обамы для дачи показаний о происхождении так называемого "российского расследования" и о том, как ФБР вело расследование в отношении Флинна.

"Я не думаю, что сейчас самое подходящее время для этого. Я даже не знаю, возможно ли это вообще. (...) Я понимаю разочарование президента Трампа, но будьте осторожны в своих желаниях", - ответил он.

В последние дни Трамп развернул агрессивную кампанию против своего предшественника, обвинив Обаму в незаконном нападении на своих соратников в последние месяцы пребывания в Белом доме.

"Если бы я был сенатором или конгрессменом, то первым человеком, которого я бы вызвал для дачи показаний о самом крупном политическом преступлении и скандале в истории США, безусловно, является бывший президент Обама. Он знал все. Сделай это Линдси Грэм, просто сделай это", - написал Трамп в Twitter.

ФБР начало расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane в июле 2016 года, узнав о том, что российский посредник якобы предложил помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу информацию, которая может нанести ущерб его сопернице в президентской гонке Хиллари Клинтон. В итоге оно было передано бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру, ведшему расследовании о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Изначально Флинн в 2017 году признал себя виновным в том, что солгал ФБР в ходе "российского расследования". В конце апреля в прессе были опубликованы документы, согласно которым сотрудники ФБР старались специально выстраивать беседы с Флинном таким образом, чтобы тот солгал.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майку Пенсу о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне.

В начале 2020 года Флинн заявил, что отзывает решение признать себя виновным в обмане ФБР. В связи с этим процесс вынесения ему приговора приостановлен.

1вз аг

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