Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 17:37

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Прогулочное судно с российскими туристами на борту столкнулось с яхтой у побережья тайского острова Пхукет, есть пострадавшие, сообщают в четверг местные СМИ.

Инцидент произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханнга недалеко от Пхукета около 4 часов дня в среду. Круизное судно ChokSupasarn с туристами на полном ходу столкнулось с яхтой.

На борту туристического судна находились 45 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Ирана и четыре члена экипажа.

Пострадали 12 пассажиров прогулочного катера, его капитан погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти. Поиски ведут дайверы.

Сообщается, что капитаном яхты был 47-летний россиянин Александр Горбунов, среди пассажиров яхты никто не пострадал.

Спасатели доставили всех пострадавших на берег, им оказали первую помощь и направили в госпиталь.

Как уточняет газета Bangkok Post, погибший капитан катера уже был судим за неосторожное судовождение после того, как из-за аварии с судна, которым он управлял, упали два южнокорейских туриста и утонули.

др

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