Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 17:23

Рим. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Судно Sea Watch вошло в порт итальянского острова Лампедуза, несмотря на запрет властей, сообщают в среду местные СМИ.

"Я решила войти в порт Лампедузы. Я знаю, что это рискованно, но 42 потерпевших крушение иммигранта истощены. Я отвезу их в безопасное место", - заявила капитан судна Карола Ракет.

"С нас хватит, мы входим в порт. Не ради провокации, а из необходимости", - подчеркнула она.

Нелегалы, спасенные в море, находились на борту судна Sea Watch уже в течение двух недель и надеялись на разрешение властей Италии войти в порт. В Европейский суд по правам человека был направлен запрос от Sea Watch принять обеспечительные меры, чтобы Италия пропустила судно. Однако суд отклонил этот запрос.

Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини заявлял, что Италия не позволит диктовать себе условия и судно должно приплыть в Нидерланды.

1тэ ар

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