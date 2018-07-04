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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 16:11 04.07.2018 - 16:11

Мадрид. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Спасательное судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, ранее подобравшее в Средиземном море 60 нелегальных мигрантов, прибыло в порт Барселоны, передают в среду местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что на борту судна находятся 50 мужчин, пять женщин и пять детей.

Представитель Proactiva Open Arms Анабель Монтес сообщила журналистам, что сотрудники Красного Креста проведут медицинский осмотр спасенных мигрантов, после чего их разместят во временных жилищах.

1 июля спасательное судно "Open Arms" подобрало у берегов Ливии 60 нелегальных мигрантов, которые пытались на резиновой лодке добраться до европейского побережья. Власти Испании разрешили судну зайти в порт Барселоны после того, как власти Италии и Мальты решительно отказали ему зайти в их гавани.

В июне похожая ситуация произошла с судном Aquarius, которое эксплуатируется организациями SOS Mediterranee и "Врачи без границ". Тогда Италия и Мальта отказались принимать у себя это судно, на борту которого находилось более 600 нелегалов.

После отказа итальянских и мальтийских властей, мигрантов с борта Aquarius приняла Испания. Этот случай привел к обострению вопроса приема нелегальных мигрантов в странах Европы.

1ла ар

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