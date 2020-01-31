Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 9:53

Вашингтон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Сенатор США, республиканец Ламар Александер заявил, что проголосует против инициативы демократов вызывать новых свидетелей на судебное разбирательство в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщило в пятницу издание The Hill со ссылкой на заявление Александера.

"Нет необходимости в предоставлении дополнительных свидетельских показаний для того, чтобы доказать, что президент просил Украину провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера; он сказал это в эфире телевидению 3 октября 2019 года, а также 25 июля 2019 года в ходе его разговора с президентом Украины", - говорится в заявлении сенатора.

"Нет необходимости в даче дополнительных показаний для того, чтобы сделать вывод о том, что президент удерживал помощь США, ... чтобы заставить Украину провести расследование; менеджеры импичмента уже доказали это, по их словам, "массой исчерпывающих доказательств", - подчеркнул Александер.

По данным The Hill, это указывает на то, что предложение демократов по вызову новых свидетелей, которое затянуло бы процесс судебного разбирательства на неопределенный срок, будет блокировано и сенат в скором времени вынесет оправдательный приговор Трампу.

Ранее сообщалось, что для вызова новых свидетелей на процесс по импичменту демократам нужно заручиться 51 из 100 голосов в сенате, что означает необходимость поддержки четверых республиканцев.

Трое сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз и Митт Ромни заявляли, что поддержат предложение демократов. Александер в свою очередь не оглашал свое решение до этого момента.

Таким образом, учитывая, что демократам будет не хватать голоса одного республиканца, результаты голосования будут составлять ничью - 50-50 либо 49-51 в пользу выступающих за блокировку вызова новых свидетелей.

В случае равенства голосов председатель Верховного суда США Джон Робертс может также отдать свой голос для определения результатов голосования.

Однако конгрессмены считают это маловероятным, так как такой шаг председателя Верховного суда может политизировать его роль.

Голосование по инициативе демократов пройдет в сенате позже в пятницу.

Ранее на этой неделе лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл выражал переживания по поводу того, что у Республиканской партии в настоящее время нет голосов, чтобы заблокировать вызов свидетелей на процесс по импичменту президенту США Дональду Трампу.

Макконнелл и несколько республиканцев предупредили, что вызов одного свидетеля приведет к появлению нескольких новых свидетелей, что затянет процесс на неизвестный срок.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1ви ар бп

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