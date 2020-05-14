*** Мировая система контроля над вооружениями деградирует
Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Перспективы Договора по открытому небу выглядят неясными, а международная система контроля над вооружениями подвергается эрозии, заявил председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич
"Что касается Договора по открытому небу, то, по моему мнению, неясно, что произойдет с ним далее. Но я думаю, ясно, что альянс в течение многих десятилетий поддерживал разработку договоров о контроле над вооружениями", - сказал он на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналиста.
"Также ясно, что глобальная архитектура контроля над вооружениями, которая служила так хорошо, разрушается. И безотносительно конкретно к Договору по открытому небу Россия продолжает пренебрегать своими международными обязательствами", - продолжил он.
Кроме того, он призвал Россию к модернизации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности
Также он напомнил о заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Россия продолжает распространять дезинформацию о кризисе с коронавирусом. По словам Пича, альянс продолжает защищать свои информационные сети, демонстрировать транспарентность и "говорить правду".
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