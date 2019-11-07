Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 9:51

Стамбул. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Родственники уничтоженного лидера ИГ (группировка, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади, которых захватили в Сирии сотрудники спецслужб Турции, будут направлены в репатриационные центры, сообщил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, решения по их дальнейшим судьбам будет принимать министерство юстиции страны.

Президент Турции ранее на этой неделе сообщил, что сотрудники турецких служб безопасности задержали жену аль-Багдади.

"Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я информирую об этом (общественность - ИФ) впервые", - сказал он.

По данным СМИ, в Сирии также была задержана Расмия Авад - старшая сестра Абу Бакра аль-Багдади, ее муж, невестка и пятеро детей.

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