Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 20:22

Мадрид. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Судья федерального суда в Рио-де-Жанейро Антониу Иван Ати постановил отпустить из-под стражи экс-президента Мишела Темера, которого арестовали на прошлой неделе в рамках антикоррупционного расследования, передает Associated Press.

Судья заявил, что держать М.Темера под стражей нет необходимости, так как даже находясь на свободе он не сможет повлиять на расследование.

Однако отмечается, что обвинения, выдвинутые против бывшего главы государства, остаются в силе.

На прошлой неделе сообщалось, что в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования в Сан-Паулу задержали бывшего президента страны М.Темера. Затем его доставили в Рио-де-Жанейро, где будут проходить судебные слушания по его делу.

Ордеры на арест в рамках разбирательства были выданы еще для восьми человек, включая бывшего министра энергетики Морейру Франку.

Следствие полагает, что М.Темер принял взятку от строительной компании Engevix более $300 тыс. в 2014 году. В обмен на это компания должна была получить контракт на возведение АЭС в городе Ангра-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро.

Эти данные следствие получило от одного из топ-менеджеров компании, согласившегося пойти на сделку со следствием. По его данным, средства были переведены на счета компании, которой владел сподвижник М.Темера Жоау Лима Филью.

Кроме того, следствие полагает, что М.Темер и несколько его сообщников были вовлечены в подобные договорные сделки с 1980-ых годов, и сумма полученных ими взяток может достигать миллионов долларов.

"Это преступная группировка, которая существовала до настоящего момента, и возглавлял ее Мишел Темер", - заявила на пресс-конференции одна из следователей Фабиана Шнайдер.

Однако защита М.Темера заявила, что у следствия недостаточно улик, чтобы запрашивать арест экс-президента. Адвокат М.Темера Эдуарду Карнелус заявил, что его клиента используют под предлогом борьбы с коррупцией.

М.Темер пришел к власти в августе 2016 года после импичмента прежнего президента Бразилии Дилмы Русеф. Срок его президентства завершился в январе этого года после вступления в должность нынешнего президента страны Жаира Болсонару.

М.Темеру 78 лет.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!