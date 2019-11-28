*** Однако пока он может оставаться на свободе

Мадрид. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Суд бразильского города Порту-Алегри постановил увеличить срок тюремного заключения экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве на четыре года: до 17 лет лишения свободы, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Таким образом, суд подтвердил обвинительный приговор и увеличил срок наказания на четыре года, один месяц и десять дней. Однако Лула да Силва пока может оставаться на свободе, так как его адвокаты не исчерпали все юридические способы защиты своего клиента.

Лулу да Силву, которого несколько лет назад приговорили к тюремному заключению по делу о коррупции, в ноябре этого года освободили из тюрьмы. Тогда суд постановил, что он может выйти на свободу, пока не будет рассмотрена его апелляция на приговор судами всех инстанций.

Экс-президент провел в тюрьме более полутора лет.

Лула да Силва руководил Бразилией с 2003 по 2010 год, в 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины не признает.

Несмотря на то, что Лула да Силва отбывает тюремный срок и осужден по коррупционному делу, бразильцы продолжают питать к нему симпатию как к бывшему лидеру страны. Из-за того, что он отбывает тюремный срок, Лула да Силва не смог принять участие в президентских выборах в стране, состоявшихся в прошлом году, несмотря на то, что лидировал по опросам общественного мнения. Тогда левая Партия трудящихся выдвинула вместо него Фернанду Аддада, но этот политик проиграл нынешнему президенту Жаиру Болсонару.

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