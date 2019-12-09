Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 17:25

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Французский суд приговорил к трем месяцам условного срока и штрафу в размере восьми тыс. евро лидера оппозиционной партии "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона по обвинению в мятеже и подстрекательстве, сообщили в понедельник французские СМИ.

"Это политическое решение", - заявил в понедельник Меланшон, покидая здание суда, добавив, что он надеялся получить оправдательный приговор.

Сотрудник полиции Давид Лепиди в свою очередь подчеркнул, что "дело не было политизированным" и обвинил Меланшона в пропаганде.

В прошлом году во время обысков в доме Меланшона и штаб-квартире его партии лидер оппозиции толкнул офицера полиции и прокурора.

Обыски были проведены в рамках двух расследований: одно касалось использования партией "Непокоренная Франция" средств Европейского парламента, другое проходило в отношении финансирования президентской кампании Меланшона 2017 года.

Меланшон неоднократно побуждал общественность к протестам против правительственных реформ, однако при этом призывал к "строжайшему соблюдению ненасилия" в ходе протестных акций.

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