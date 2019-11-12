Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 7:47

Милан. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Суд в Милане приговорил 13 бывших и нынешних топ-менеджеров банков Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Deutsche Bank AG и Nomura International PLC к тюремному заключению в связи с финансовыми преступлениями в рамках банковского скандала в Италии.

Максимальный срок лишения свободы составил семь с половиной лет, его получил бывший председатель совета директоров Monte dei Paschi Джузеппе Муссари, передает The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

Суд также постановил изъять около 65 млн евро у Deutsche Bank и 88 млн евро у Nomura, а также обязал банки выплатить штрафы в размере 3 млн евро и 3,5 млн евро соответственно.

Адвокат бывших и нынешних менеджеров Deutsche Bank Джузеппе Яннакконе сказал, что "не может скрыть шок в связи с вердиктом", и выразил уверенность в невиновности своих клиентов. По его словам, они намерены обжаловать решение суда.

Представитель Nomura заявил, что банк "разочарован решением суда" и что "компания рассмотрит все варианты, включая подачу на апелляцию", после изучения содержания судебного решения.

Подача на апелляцию может продлить разбирательство еще на два или три года, пишет WSJ со ссылкой на источники, вовлеченные в ситуацию.

Решение стало итогом трехлетнего судебного разбирательства и длившегося более полутора лет расследования в отношении двух комплексных финансовых сделок, которые Monte dei Paschi осуществил в 2008 и 2009 годах с Nomura и Deutsche Bank, а также других сделок, которые, по словам прокуроров, позволили банку исказить информацию о своем финансовом состоянии в течение и после финансового кризиса.

Обвинения топ-менеджерам были предъявлены в октябре 2016 года, после того, как прокуроры в Милане сообщили, что нашли доказательства манипулирования ценными бумагами Monte dei Paschi и фальсификации отчетности банка.

Прокуроры обвинили топ-менеджеров в сговоре с целью организации и осуществления двух сделок с деривативами, получивших название Santorini и Alexandria, которые, по их словам, позволили Monte dei Paschi скрыть информацию о растущих убытках.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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