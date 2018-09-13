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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 21:30 13.09.2018 - 21:30

Мадрид. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.

Среди обвиняемых девять граждан Андорры, пятеро испанцев и 14 человек из Венесуэлы.

Всех их обвиняют в причастности к схемам отмывания средств Венесуэльской государственной нефтяной компании (PDVSA) в период с 2007 по 2012 гг.

Суд отмечает, что разработчиком преступной схемы является двоюродный брат "нефтяного короля" Венесуэлы Рафаэля Рамиреса Диего Саласар.

Рафаэль Рамирес был близким помощником венесуэльского лидера Уго Чавеса, возглавлял Минэнерго страны и руководил компанией PDVSA в период с 2004 по 2013 годы.

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