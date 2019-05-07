Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 19:57

Мадрид. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Венесуэлы потребовал во вторник от Национального учредительного собрания лишить неприкосновенности семерых депутатов-оппозиционеров, назвав их изменниками родины, сообщают латиноамериканские СМИ.

В суде отметили, что приняли такое решение, так как нет сомнений в том, что эти семь человек действительно совершили серьезные преступления. Фамилии этих депутатов в сообщениях не указываются.

Ранее судебные власти Венесуэлы предупреждали, что будут выступать за лишение неприкосновенности депутатов, поддержавших акцию протеста оппозиции 30 марта, которую в Каракасе назвали неудавшейся попыткой госпереворота.

В Венесуэле в настоящее время сосуществуют два парламента. Речь идет о Национальном учредительном парламенте, членами которого являются только сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро и о Национальной ассамблее Венесуэлы, в которой заседают оппозиционеры. В Каракасе не признают законность работы "оппозиционного" варианта парламента, однако на практике он не закрыт и продолжает работу.

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