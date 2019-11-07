Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 17:17

*** Задержанного могут экстрадировать в Испанию

Москва/Вена. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу решит, оставлять ли экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо под стражей до решения о его экстрадиции в Испанию или же отпустить его под залог.

"В настоящий момент россиянин находится под стражей. Завтра вечером суд решит, оставлять ли его под арестом до окончательного решения об экстрадиции в Испанию, или же, по возможности, отпустить под залог", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Представитель суда добавила, что вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию будет рассмотрен в общем порядке, в соответствии с установленным законом.

Ранее о задержании бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи, сообщили в испанской полиции. Позднее в прокуратуре Вены "Интерфаксу" подтвердили данную информацию.

По информации полиции, также задержаны бывшая супруга и сын Мазо.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были в результате преступлений в России.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Также российское следствие считает, что Мазо, Пирумов и другие их соучастники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей, предназначенных для выполнения строительных работ в Эрмитаже (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов - к реальному лишению свободы, но освобожден от наказания за его отбытием под стражей.

***/ 1ам мф

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