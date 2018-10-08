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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 12:13 08.10.2018 - 12:13

Берлин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Германскому энергетическому концерну RWE временно запрещено вырубать Хамбахский лес, в защиту которого активно выступают экоактивисты.

Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в рамках ускоренной процедуры рассмотрения вынес постановление, что вырубку не разрешено проводить до тех пор, пока не будет принято решение по жалобе экологической организации BUND NRW на план работы буроугольного карьера RWE на 2018-2020 годы, сообщает Deutsche Welle.

Компания и горный надзор округа Арнсберг, где находится штаб-квартира RWE, не предоставили доказательств того, что остановка вырубки леса повредит энергообеспечению земли или ФРГ в целом, говорится в решении суда. Вместе с тем RWE разрешается продолжить добычу угля при условии, что она не затронет территорию Хамбахского леса, на которой деревья пока не вырублены.

В ответ на планы RWE начать вырубку части деревьев в лесу около угольного разреза Хамбах экоактивисты призвали к масштабной акции и построили импровизированный лагерь прямо на деревьях.

Административный суд Кельна, сославшись на требования противопожарной безопасности, принял решение о его сносе. Соответствующая полицейская операция была приостановлена из-за трагической гибели в Хамбахском лесу журналиста, упавшего с висячего мостика, однако через некоторое время снос продолжили.

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