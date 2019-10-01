Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 17:40

Брауншвейг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Высший земельный суд в Брауншвейге начал рассмотрение прецедентного группового иска к германскому автопроизводителю Volkswagen (VW).

Судьи, в частности, намерены изучить шансы на соглашение сторон, сообщает Deutsche Welle. Подобный исход "очень сложен, но возможен", заявил представитель суда Михаэль Неф.

Истцом выступает Федеральное объединение центров защиты прав потребителей. Оно хочет, чтобы суд определил ответственность VW перед примерно 470 тыс. автовладельцев из-за манипулирования данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

Председатель объединения Клаус Мюллер особо выделил наличие множества аргументов, которые показывают, почему компания "намеренно поступила безнравственно".

Ранее VW неоднократно заключал мировые соглашения с индивидуальными истцами. Однако в этом случае юристы компании считают подобный исход маловероятным из-за высокого количества зарегистрированных жалоб и индивидуальных требований возмещения ущерба.

В сентябре 2015 года в результате инициированных властями США расследований Volkswagen вынужден был признать, что более чем на 10 млн проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв машин компании для устранения фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $18 млрд в рамках урегулирования скандала.

Вслед за Volkswagen штрафы в рамках дизельного скандала пришлось заплатить Audi и Porsche, а также Bosch.

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