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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 13:24 14.09.2018 - 13:24

Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Датский суд в пятницу отложил на более поздний срок вынесение вердикта по апелляции, подданной изобретателем Петером Мадсеном, которого ранее приговорили к пожизненному тюремного заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

При этом, высокий суд восточных земель в Копенгагене, пока не назначил новую дату слушаний.

Вынесение решения было отложено после того, как один из присяжных заседателей почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Позже его увезли в больницу.

Ранее П.Мадсен подал апелляцию на решение суда о пожизненном тюремном заключении за убийство К.Валль. Датский изобретатель попросил смягчить приговор.

Ранее сообщалось, что суд приговорил датского изобретателя подводной лодки "Наутилус" П.Мадсена к пожизненному сроку без права на помилование. Против него были выдвинуты обвинения в изнасиловании журналистки и преднамеренном убийстве.

В ходе следствия П.Мадсен не раз менял показания относительно обстоятельств смерти К.Валль. Изначально он утверждал, что журналистка погибла в результате несчастного случая, после чего он расчленил ее тело. Тем не менее, впоследствии обвиняемый признал, что планировал убийство К.Валль заранее, связал и пытал ее, прежде чем расправиться с женщиной.

В конце августа прошлого года тело К.Валль без головы, рук и ног было обнаружено в море близ Копенгагена.

Последний раз живой журналистку видели на борту самодельной субмарины "Наутилус" вместе с ее хозяином 10 августа. На следующий день спасатели подобрали П.Мадсена с тонущего судна, после чего было начато расследование.

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