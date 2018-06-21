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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 15:43 21.06.2018 - 15:43

Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Ирака постановил, что законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на выборах в законодательное собрание (парламент страны) не нарушает конституцию, сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".

При этом представители судебных властей пояснили, что аннулирование результатов выборов за границей и в лагерях беженцев внутри страны будет антиконституционным.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о мошенничестве и обвинения в том, что избирательная комиссия не рассмотрела жалобы тщательным образом.

6 июня парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов и решил приостановить работу девяти членов Центральной избирательной комиссии, назначив на их место судей.

Впервые с момента освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), 12 мая в Ираке состоялись парламентские выборы. По первоначальным подсчетам победу одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

1кю ар

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