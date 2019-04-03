Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 14:31

Вильнюс. 3 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - Клайпедский окружной суд в Литве в среду приговорил к семи годам лишения свободы гражданина республики Романа Шешеля, обвиняемого в сборе в интересах России данных о военных судах НАТО, терминале углеводородов Klaipedos nafta и прочих объектов.

"Собранные в деле данные подтвердили, что он не только получил задание, но и выполнил конкретные шпионские действия", - сказала агентству BNS представитель суда Гинтаре Даугелайте.

Генпрокуратура предлагала для Р.Шешеля восемь лет лишения свободы.

Приговор не является окончательным и еще может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

За шпионаж законы Литвы предусматривают лишение свободы от трех до 15 лет.

"Я считаю, что вина доказана, совершено опасное преступное деяние. У защиты противоположное мнение. Мы высказали свои позиции", - сказал BNS прокурор Рядас Савицкас.

Р.Шешель свою вину не признает и с обвинениями не согласен.

Как утверждает Генпрокуратура, мужчина, родившийся в 1974 году в России и проживавший в Брянске, был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.

Есть подозрения в том, что, выполняя задачи российской разведки, Р.Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.

Прокуратура утверждает, что Р.Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступление, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.

В целом за период с 2014 года в Литве уже пять лиц осуждены и наказаны лишением свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.

Ри вв

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