Лондон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд в британской столице в понедельник решил отказаться от планов по проведению в мае слушаний по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, сообщают британские СМИ.

Судья Ванесса Барейтсер мотивировала это решение тем, что провести слушания в условиях, когда в стране действуют ограничительные меры, невозможно. Обе стороны согласились с такой оценкой: адвокаты Ассанжа пояснили, что не могут подготовиться к слушаниям, так как из-за действующих в стране ограничений не имеют права проводить встречи со своим подзащитным. Юристы, представляющие США, подчеркнули, что проводить заседания в суде в условиях, когда в Великобритании свирепствует коронавирус, небезопасно.

Изначально планировалось, что слушания возобновятся 18 мая в суде лондонского района Вулиджа и продлятся три недели, в ходе которых показания будут давать свидетели. Если бы этот график был соблюден, то вердикт по вопросу об экстрадиции был бы вынесен в течение лета. Теперь же суду нужно определить, когда технически будет возможно провести слушания. СМИ отмечают, что ближайшие даты, когда в суде будет свободно помещение для этих целей в течение трех недель подряд - ноябрь 2020 года.

К рассмотрению делу Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале. После протокольного подтверждения личности, дня рождения и возраста суд начал рассматривать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям. По их совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году.

Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В частности, в 2016 году в ходе предвыборной кампании Ассанж опубликовал документы, касающиеся Национального комитета Демократической партии США и подрывающие авторитет тогдашнего кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Сам Ассанж заявлял, что Россия не была вовлечена в "хакерский взлом" и не являлась информатором Wikileaks.

До этого WikiLeaks уже публиковались материалы, связанные с президентскими выборами в США. Данные касались поддержки Хиллари Клинтон со стороны национального комитета Демократической партии в ущерб другому кандидату-демократу Берни Сандерсу. Публикация имела широкий резонанс.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа. Специалисты указывали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

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