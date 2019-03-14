Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 4:44

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Судебное разбирательство в отношении гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг, обвиняемой в убийстве сводного брата северокорейского лидера, будет продолжено, сообщает Associated Press.

Прокуроры в суде в четверг не дали никаких объяснений, почему они отказались снять обвинения в убийстве с Доан Тхи Хыонг, в то время как вторая обвиняемая, гражданка Индонезии Сити Аисья была освобождена еще в понедельник.

Таким образом, Доан Тхи Хыонг осталась под стражей и является на данный момент единственным фигурантом дела.

Ее адвокат Тэ По Тэйк заявил, что они расстроены данным решением и что следствие несправедливо к его подзащитной.

"Это плохо характеризует нашу систему правосудия", - отметил он.

Отмечается, что Тэ По Тэйк добивался отсрочки суда, ссылаясь на плохое самочувствие его клиентки и ее невозможность давать показания.

Ранее министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь в телефонном разговоре с малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой призвал освободить гражданку его страны, обвиняемую в убийстве сводного брата северокорейского лидера.

Фам Бинь Минь попросил малазийскую сторону провести справедливое судебное разбирательство и освободить Доан Тхи Хыонг.

Как сообщалось, суд в Малайзии в понедельник снял обвинения в убийстве и освободил гражданку Индонезии Сити Аисью. По данным СМИ, она уже вернулась на родину.

Сити Аисья и вьетнамка Доан Тхи Хыонг обвинялись в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года. Сообщалось, что две женщины подвергли сводного брата северокорейского лидера воздействию нервно-паралитического вещества VX в аэропорту Куала-Лумпура.

Женщины не признали свою вину. Их адвокаты утверждали, что они были обмануты командой северокорейских агентов. По их данным, обвиняемые считали, что принимают участие в реалити-шоу.

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