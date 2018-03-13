Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:11 13.03.2018 - 11:11

Москва/Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Суд во французском Марселе рассмотрел дело избившего английского болельщика на Евро-2016 российского футбольного фаната и арестовал его, сообщает во вторник издание La Provence.

"Россиянин, до полусмерти избивший английского болельщика 6 июня 2016 года, в день матча между сборными Англии и России, предстал перед следственным судом в Марселе. Ему предъявлено обвинение в "умышленном насилии в общественном месте с применением оружия, следствием чего стала постоянная нетрудоспособность потерпевшего", - говорится в сообщении.

По данным издания, 31-летний фанат признал, что нанес удары англичанину из Портсмута Эндрю Бэйчу. Как сообщила полиция, удары наносились стулом, ногами и кулаками. Суд принял решение об аресте обвиняемого.

Российский болельщик был задержан запросу французской полиции 22 февраля в аэропорту Мюнхена, куда он прилетел из Москвы, чтобы дальше лететь на матч Евролиги в Бильбао.

1ту ез ЯЧ

Neuer Inhalt Horizontal Line