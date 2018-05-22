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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 17:01 22.05.2018 - 17:01

Худ-Ривер. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Суд в штате Орегон приговорил 15-летнего подростка к выплате $36,6 млн за игры с фейерверками, которые осенью прошлого года привели к масштабному лесному пожару, пишет The Oregonian.

Судья Джон Олсон принял решение, несмотря на то, что подсудимый, ранее признавший вину, является несовершеннолетним, не имеет постоянных источников дохода и не сможет выплатить штраф сразу в полном объеме. Он рекомендовал службе по делам несовершеннолетних составить многолетний график платежей.

Адвокат подростка, родители которого переехали в США из Украины, назвал решение суда "абсолютной глупостью", а сумму штрафа абсурдной. Предыдущий рекорд штата в подобном деле - $114 тыс.

Его подзащитный выпущен на свободу с пятилетним испытательным сроком. Он должен отработать 1920 часов в Федеральном лесном управлении США. Судья напомнил, что согласно законам штата через 10 лет выплаты могут быть прекращены, даже если сумма штрафа не будет взыскана в полном объеме, но только при условии, что обвиняемый добросовестно исполнял решение суда.

Около $21 млн из этой суммы предназначены Федеральному лесному управлению США, $12,5 млн - департаменту транспорта штата Орегон, $1,6 млн - пожарной охране штата, $1 млн - железнодорожной компании Union Pacific Railroad. Выплаты в несколько тысяч долларов должны получить граждане США, имущество которых пострадало в результате пожара.

Лесной пожар распространился почти на 200 кв. км, его не могли потушить в течение двух месяцев. Он привел к эвакуации нескольких сотен человек, закрытию одной из магистральных автодорог на 10 суток, почти уничтожил ряд природных памятников. Имя виновника пожара не раскрывается из опасений, что пострадавшие будут мстить ему и его семье.

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