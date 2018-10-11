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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:34 11.10.2018 - 13:34

Тулон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Суд в Париже удовлетворил кассационную жалобу потребителей, пострадавших от некачественных силиконовых грудных имплантов, и постановил провести новый процесс по этому делу, сообщает Deutsche Welle.

Ранее апелляционная инстанция во Франции поддержала ответчика - Немецкое общество технического контроля и надзора TUV Rheinland, отказав истицам в выплате компенсаций на общую сумму 5,7 млн евро.

Рассматриваемое дело затрагивает 1,7 тыс. пациенток, но в целом компенсации от TUV Rheinland ожидают около 300 тыс. человек. С 1997 по 2010 год компания сертифицировала грудные протезы французского производителя Poly Implant Prothese (PIP). Позже стало известно, что для изготовления силиконовых имплантов PIP использовал низкокачественный гель. После многочисленных жалоб пациенток на воспаления французские власти обязали PIP прекратить выпуск и распространение продукции.

Представители TUV подчеркивали, что на основании данных, предоставленных производителем, распознать дефект было невозможно. На этапе апелляции суд оправдал TUV и отклонил требование о компенсации. Однако кассационный суд счел, что организация, проводящая сертификацию, по определению "обязана быть наблюдательной" и должна была тщательно изучить импланты и документацию производителя.

Poly Implant Prothese обанкротилась еще в 2010 году. В 2013 году 74-летний владелец компании Poly Implant Prothese Жан-Клод Ма был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и штрафу в размере 75 тыс. евро. На суде он признал, что пациенткам были установлены грудные протезы из более дешевого промышленного силикона. Около четверти из 300 тыс. пациенток были вынуждены удалить импланты из-за проблем со здоровьем.

Ассоциация, представляющая интересы 15 тыс. бывших пациенток PIP, ожидает, что к в рамках нового рассмотрения к групповому иску присоединятся тысячи человек.

Служба финансово-экономической информации

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