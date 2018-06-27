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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 15:06 27.06.2018 - 15:06

Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Сербский суд в среду приговорил вдову бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириану Маркович к тюремному заключению сроком на один год, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Высший суд в Белграде признал М.Маркович виновной в злоупотреблении своими полномочиями в 2000 году. В частности, по данным следствия, она занималась незаконным распределением государственных квартир.

СМИ отмечают, что приговор вдове С.Милошевича был вынесен заочно.

Вдова экс-президента Югославии покинула Сербию в феврале 2003 года. В 2005 году она была объявлена в международный розыск.

В настоящий момент М.Маркович проживает в России. Согласно данным Федеральной миграционной службы России, вдова и сын экс-президента Югославии получили в России статус беженцев в марте 2006 года.

1вл аю бп

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