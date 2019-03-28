Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 16:08

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.

"Приговор Марии Бутиной быдет вынесен 26 апреля в 10:00 (17:00 мск)", - сообщила в соцсетях журналистка BuzzFeed.

В прошлом году М.Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США.

На слушаниях она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

Если в суде сочтут достаточным такое признание вины и согласятся на предложение М.Бутиной о сотрудничестве, то ей грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого М.Бутина не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ.

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