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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 8:19 27.06.2018 - 08:19

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Суд в американском штате Калифорния вынес постановление, согласно которому американская пограничная служба должна в течение 30 дней воссоединить детей нелегальных иммигрантов с их семьями, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом, в решении суда отмечается, что дети в возрасте до пяти лет должны быть воссоединены с родителям в течение 14 дней.

Кроме того, суд обязал власти страны в течение 14 дней обеспечить возможность телефонных разговоров между детьми и их родителями.

АП напоминает, что за последние несколько недель более 2 тыс. детей оказались разлучены с родителями на границе и были отправлены в пункты временного размещения на территории США.

В США и за их пределами поднялась волна критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов, прибывающих в США.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым предусмотрено прекращение практики разделения семей нелегальных иммигрантов, которые пребывают в страну.

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