Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 9:00

Сан-Франциско. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Суд присяжных в Сан-Франциско обязал американскую химкомпанию Monsanto, входящую в группу компаний Bayer, выплатить $80,3 млн истцу Эдвину Хардеману, который, как утверждается, заболел раком в результате использования гербицида Roundup.

Как пишет The Wall Street Journal, Monsanto и Bayer проиграли уже второе масштабное разбирательство в связи с Roundup. Нынешнее решение может означать существенные финансовые потери для компаний, поскольку своей очереди ожидают около 11,2 тыс. связанных с Roundup исков.

По оценкам аналитика Bloomberg Intelligence Холли Фрум, совокупные выплаты по всем искам могут превысить $5 млрд. Еще шесть слушаний уже запланированы на 2019 год.

По итогам второго этапа судебного разбирательства присяжные постановили, что Monsanto допустила неосторожность, не предупредив пользователей Roundup о его опасности. На прошлой неделе по итогам первого этапа суд заявил о наличии причинно-следственной связи между использованием этого гербицида и онкозаболеванием. В ходе первого этапа рассматривались исключительно свидетельства о потенциальном вреде Roundup и его действующего вещества - глифосата.

"Bayer отстаивает и решительно защищает эту продукцию", - говорится в сообщении компании. Bayer также заявляет о намерении подать апелляцию и подчеркивает, что это решение не влияет на будущие судебные разбирательства.

В августе прошлого года суд в США принял решение, что Monsanto, перешедшая под контроль Bayer в июне того же года, должна выплатить $289,2 млн школьному садовнику Диуэйну Джонсону, который заболел раком в результате использования гербицида Roundup. Несколькими месяцами позже сумма была снижена до $78,5 млн в результате апелляции Bayer.

Единого мнения по поводу последствий использования глифосата, самого распространенного элемента в гербицидах, не существует. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как Агентство по охране окружающей среды (EPA) США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании.

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