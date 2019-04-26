Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 17:15

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США, сообщают в пятницу американские журналисты.

При этом М.Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

ПОСЛЕДУЕТ

1мм во БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!