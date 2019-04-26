Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 17:25

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США, сообщают в пятницу американские журналисты.

При этом М.Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Такое решение окружного судьи Тани Чуткан соответствует запросу американской прокуратуры по продолжительности наказания для М.Бутиной.

Прокуратура США запрашивала для россиянки 18 месяцев тюремного заключения, ее защита просила ограничить тюремный срок уже проведенными за решеткой девятью месяцами. Также защита соглашалась на депортацию россиянки из США, как только это станет возможным.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. М.Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, М.Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года М.Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

1мм во ки

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