Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 17:37 02.10.2018 - 17:37

*** Подозрения в отмывании денег с арестованных сняты

Хельсинки. 2 октября. ИНТЕРФАКС - В Финляндии суд региона Варсинайс-Суоми (Varsinais Suomi) во вторник по ходатайству Центральной криминальной полиции (ЦКП) продлил срок предварительного заключения гражданам России и Эстонии по делу о налоговом мошенничестве.

25 сентября суд низшей инстанции Варсинайс-Суоми дал санкции на их арест до 2 октября в связи с тем, что есть основания для подозрений. Гражданин России подозревается в тяжком налоговом преступлении, гражданин Эстонии - в соучастии в этом преступлении.

Ранее выдвинутые подозрения в отмывании денег с арестованных сняты. Оба подозреваемых отрицают вину. Полиция не раскрывает данные об арестованных и то, через какую фирму производились незаконные операции.

СМИ Финляндии и Эстонии указывают, что это 51-летний гражданин Эстонии по имени Борис и 36-летний гражданин России Глеб. Россиянин является членом правления АО Airiston Helmi, через которое, как предполагается, совершались многомиллионные финансовые нарушения.

В ходе проведенных 20-21 сентября на архипелаге Турку обысков на 17 объектах фирмы Airiston Helmi, членом правления которой был россиянин, были изъяты носители информации общим объемом в 100-200 терабайт, а также свыше 3 млн евро наличными.

ЦКП запросила помощь в расследовании у полиции безопасности и Оборонительных сил в связи с тем, что многие документы заполнены на иностранных языках, которыми не владеют полицейские.

Руководитель следственной группы ЦКП Томи Таскила (Tomi Taskila) сообщил ранее СМИ, что по делу запрошена и международная помощь. "Нам известна следующая страна, в которую мы отправим вопросы. Это не Россия и не Эстония", - сказал он.

В то же время СМИ Финляндии не исключают, что предъявляемые арестованным подозрения в экономических преступлениях - только прикрытие настоящих причин полицейской операции. Тревогу СМИ вызывает мысль о том, что Россия могла бы использовать расположенные в финском архипелаге компании Airiston Helmi вертолетные площадки и причалы с военными целями, а объекты готовятся для действий в условиях "гибридной войны".

Озабоченность в связи с этим высказал президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), заявивший, что он "давно озабочен приобретением россиянами недвижимости на стратегически важных территориях".

На пресс-конференции в Хельсинки на минувшей неделе корреспондент телерадиовещания Yle задал премьер-министру России Дмитрию Медведеву вопрос о нашумевшем деле Airiston Helmi, возможной подготовке ее объектов в военных целях. В ответ Д.Медведев заявил, что расследование является внутренним делом Финляндии, в которое Россия не намерена вмешиваться.

По словам Д.Медведева, Россия готова оказать правовую помощь в расследовании, если это понадобится. В том случае, если на скамье подсудимых окажутся российские граждане, они смогут получить консульскую помощь, подчеркнул премьер.

Идею военного использования вертолетных площадок, расположенных в архипелаге Турку и принадлежащих компании Airiston Helmi, Д.Медведев назвал "параноидальной".

ри яч

Neuer Inhalt Horizontal Line