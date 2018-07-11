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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 16:44 11.07.2018 - 16:44

*** Потерпевшими по делу проходят почти 6 тысяч человек

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Греческий суд в ближайшую пятницу огласит решение по запросу французских властей, требующих выдачи россиянина Александра Винника, обвиняемого во Франции в киберпреступлениях, ущерб от которых составил 130 млн евро.

"В пятницу суд примет решение удовлетворять или нет запрос Франции о выдачи Александра", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Илиас Спирлиадис.

Он уточнил, что французские власти обвиняют россиянина в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве. В частности, что А.Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги.

"Потерпевшими признаны 5,7 тысяч человек по всему миру, из которых только 100 граждане Франции", - сказал адвокат.

В ходе сегодняшнего заседания, рассказал адвокат, А.Винник заявил в суде, что не причастен к обвинениям Франции и не знает, почему там его обвиняют. Защитник отметил, что никаких доказательств вины россиянина к вменяемым преступлениям французской стороной не предоставлено

"Защита считает, что Францию используют, чтобы в итоге выслать Александра в США. Процесс идет очень быстро, ускоренно", - сказал И.Спирлиадис.

В июле прошлого года власти Греции задержали 38-летнего А.Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины, считает американское следствие.

В октябре 2017 года греческий суд удовлетворил запрос о выдаче А.Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения. При этом А.Винник находится пока еще в Греции.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что А.Винник написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой "следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей".

Позже защита А.Винника и Генпрокуратура РФ подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.

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