Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 18:34

Брюссель. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия назвала важным постановлением в поддержку независимости судебной власти в Польше и за ее пределами решение Суда ЕС о том, что польский "Закон о Верховном суде", понижающий пенсионный возраст его судей, противоречит законодательству ЕС и нарушает принцип независимости судей.

"Мы также приветствуем разъяснение принципов несменяемости и независимости судей, которые являются важными элементами эффективной судебной защиты в Европейском союзе. В постановлении также разъясняется, что, хотя организация правосудия в государствах-членах подпадает под национальную компетенцию, при осуществлении этой компетенции государства-члены должны соблюдать свои обязательства по законодательству ЕС", - говорится в заявлении Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе в понедельник.

В документе уточняется, что "каждый национальный суд также является европейским судом при применении законодательства ЕС".

"Следовательно, государства-члены должны обеспечить эффективную судебную защиту лиц в областях, охватываемых законодательством ЕС", - объясняют в Еврокомиссии.

Еврокомиссия заверяет, что готова оказать поддержку польскому правительству в применении этого решения и продолжить обсуждение урегулирования всех других нерешенных вопросов, связанных с верховенством права в Польше, в соответствии с действующей процедурой, предусмотренной в статье 7 договора о Евросоюзе.

"Верховенство права является основополагающей опорой нашего союза, и как хранитель договоров Европейская комиссия всегда будет делать все необходимое для его поддержки", - подчеркивается в заявлении исполнительной коллегии ЕС.

В связи с этим постановлением в Брюсселе напоминают, что польский "Закон о Верховном суде" снизил пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет, в результате чего 27 из 72 действующих судей Верховного суда могут быть вынужденными уйти в отставку. Эта мера также распространяется на первого председателя Верховного суда, чей шестилетний срок полномочий, предусмотренный конституцией Польши, будет преждевременно прекращен.

2 июля 2018 года Еврокомиссия начала процедуру о нарушении законодательства ЕС по польскому закону о Верховном суде.

24 сентября 2018 года Еврокомиссия передала дело в Суд ЕС и просила его "принять временные меры, предотвращающие нанесение непоправимого ущерба в результате применения нового закона, а также начать ускоренную процедуру получения окончательного решения как можно скорее".

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